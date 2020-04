Casos de malária reduzem no Amazonas

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou neste sábado (25), o boletim epidemiológico com os casos da doença no Estado. Até março deste ano, foram registrados 11.848 casos da doença no Amazonas, o que representa uma redução de 14% quando comparado ao mesmo período de 2019, que registrou 12.038 casos.

Prioritários - Cerca de 80% dos casos de malária, no Amazonas, são oriundos de 18 municípios. Até março de 2020, foram registrados 11.848 casos da doença, oriundos de São Gabriel da Cachoeira (2.632 casos), Manaus (1.362 casos), Santa Isabel do Rio Negro (816 casos), Barcelos (740 casos), Carauari (482 casos), Lábrea (468 casos), Tapauá (417 casos), Coari (412 casos), Tefé (370 casos), Ipixuna (261 casos), Presidente Figueiredo (231 casos), Itacoatiara (209 casos), Guajará (204 casos), Atalaia do Norte (187 casos), Humaitá (165 casos), Rio Preto da Eva (158 casos), Alvarães (70 casos) e Tabatinga (15 casos).

Prevenção – A melhor forma de prevenção da malária é evitar a picada do mosquito e adotar medidas protetivas individuais, como usar repelentes, calças e camisas de manga longa, evitar a permanência em igarapés no período de fim de tarde e início da noite, horário em que o mosquito é mais ativo para se alimentar. Outra estratégia é aplicar inseticidas residuais nas paredes dos imóveis, localizados em áreas de transmissão ativa, e uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas.