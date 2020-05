Casos de Covid-19 sobem para 19.677 no Amazonas com 1.375 mortes

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - O número de casos novos de Covid-19 registrados no Amazonas foi 1.285, neste sábado (16), totalizando 19.677 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Ainda foram confirmados mais 44 óbitos pela doença, elevando para 1.375 o total de mortes. Nas últimas 24 horas, foram 23 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM)

O boletim aponta que 7.112 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 10.639 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 551 pacientes internados, sendo 361 em leitos clínicos (61 na rede privada e 300 na rede pública) e 190 em UTI (83 na rede privada e 107 na rede pública).

Há ainda outros 681 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 475 estão em leitos clínicos (119 na rede privada e 356 na rede pública) e 206 estão em UTI (61 na rede privada e 145 na rede pública)