Casos de Covid-19 no interior do Amazonas se aproximam de 2 mil

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM – O interior do Amazonas chegou a 1.981 casos de Covid-19, segundo boletim da FVS, nesta quinta-feira (30). O número de mortes registradas é de 113 em 25 municípios.

Entre os 49 municípios que já tem casos confirmados, Manacapuru segue liderando com 465 infectados. Seguido de Parintins (159); Iranduba (122); Itacoatiara (116); Santo Antônio do Içá (105); Maués (98); Tabatinga (83); Coari (80); Rio Preto da Eva (79); Careiro Castanho (78); Autazes (77); Carauari (67); Presidente Figueiredo (52); São Paulo de Olivença (44); Tefé (41); Anori (32); Tonantins (29); Amaturá e Benjamin Constant com 25 casos cada um; Tapauá (23); Lábrea (20); Boca do Acre, Careiro da Várzea e Maraã com 15 casos cada um; Manaquiri e Urucará tem 12 casos cada; Itapiranga (11); Beruri (10) e Novo Aripuanã (7).

Os municípios de Borba, Fonte Boa, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Silves têm cinco casos cada um. Codajás, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira têm quatro casos cada. Barcelos, Caapiranga, Jutaí, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba têm três casos cada um. Canutama e Humaitá têm dois casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Anamã, Atalaia do Norte, Juruá, Nhamundá.

Os 25 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (28), Parintins (12), Iranduba (10), Itacoatiara (10), Maués (8), Tabatinga (7), Coari (7), Autazes (7), Careiro Castanho (3), Santo Antônio do Içá (2), Rio Preto da Eva (2), Presidente Figueiredo (2), Tefé (2), Manaquiri (2), Carauari (1), São Paulo de Olivença (1), Benjamin Constant (1), Tapauá (1), Urucará (1), Itapiranga (1), Beruri (1), Borba (1), Manicoré (1), Novo Airão (1) e Barcelos (1).