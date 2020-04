Casos de Covid-19 no interior do Amazonas passam dos 700 em 41 municípios

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - O avanço da pandemia do novo coronavírus já atinge 41 municípios no interior do Amazonas, com 713 casos confirmados e 48 óbitos, conforme atualização da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta sexta-feira (24). Foram registrados mais 111 casos em 24h, da última quinta-feira para hoje. O número de casos ontem era de 602 com 41 mortes no interior.

Manacapuru lidera com 247 casos e 14 óbitos; em seguida Itacoatiara com 60 casos e 6 óbitos; Parintins 55 e 3 óbitos; Iranduba tem 50 e 5 óbitos; e Tabatinga 42 e 5 óbitos, sendo os cinco municípios com maior avanço da Covid-19, conforme a FVS-AM.

A lista ainda é completa com: Maués 38 e 5 óbitos; Presidente Figueiredo 19 e 1 óbito; São Paulo de Olivença 19; Anori 17; Lábrea 17; Tefé 17 e 1 óbito; Careiro Castanho 16 e 3 óbitos; Rio Preto da Eva 16 e 1 óbito; Tonantins 13; Amaturá 12; Santo Antônio do Içá 11; Benjamin Constant 10; Maraã 7; Beruri 5; Carauari 4; Novo Aripuanã 4.

Com três casos cada: Autazes, Careiro da Várzea, Manicoré com 1 óbito e Nova Olinda. Com dois casos cada: Coari, Fonte Boa, Manaquiri, Novo Airão com 1 óbito, Silves e Tapauá. Com apenas um caso cada: Anamã, Barcelos, Boca do Acre, Caapiranga, Canutama, Codajás, Juruá, Jutaí, Nhamundá e Santa Isabel do Rio Negro.