Casos de Covid-19 avançam no interior do Amazonas e sobem para 153

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou neste domingo (12) 1.206 casos no Amazonas. 153 casos foram registrados no interior.

O maior número de casos no interior está em Manacapuru (87), em seguida Iranduba (13), Itacoatiara (11), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (7), São Paulo de Olivença (5), Tabatinga (4), Anori (3), Tonantins (3), Careiro da Várzea (2) e Presidente Figueiredo (2). Cinco municípios têm um caso cada: Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré, Novo Airão e Tefé.