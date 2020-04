Casos de coronavírus no Amazonas sobem para 3.833; número de óbitos vai a 304

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - O Amazonas chegou ao número de 3.833 infectados e 304 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados na tarde deste domingo (26), pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Dos 3.833 casos confirmados, no Amazonas, até este domingo, 2.722 são de Manaus (71%) e 1.111 do interior do estado (29%). Já os óbitos, dos 304 registrados no Amazonas, 246 são em Manaus.

Entre os casos confirmados de Covid-19, no Amazonas, há 269 pacientes internados, sendo 140 em leitos clínicos (54 na rede privada e 86 na rede pública) e 129 em UTI (55 na rede privada e 74 na rede pública).

Há ainda outros 886 pacientes internados, que são considerados suspeitos e aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 668 estão em leitos clínicos (200 na rede privada e 468 na rede pública) e 218 estão em UTI (86 na rede privada e 132 na rede pública).