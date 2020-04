Casos de coronavírus no Amazonas sobem para 1206; mais de 60 óbitos são confirmados

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou mais 156 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado neste domingo (12/04), totalizando 1.206 casos no Amazonas, dos quais 1.053 são em Manaus e 153 no interior do estado

62 óbitos foram confirmados. Entre as mortes investigadas, nove foram confirmadas tendo Covid-19 como causa, entre os quais estão dois indígenas dos municípios de São Paulo de Olivença e Tabatinga e um médico de Manaus.