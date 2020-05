CAS aprova projetos com 1.119 novos empregos na Zona Franca de Manaus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM – O Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus (CAS) aprovou, nesta quinta-feira (7), 28 projetos industriais, sendo 10 de implantação e 18 de atualização, diversificação e ampliação, que totalizam US$ 138 milhões em investimentos, com a previsão de geração de 1.119 postos de trabalho e de US$ 1 bilhão em faturamento adicional no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos três primeiros anos de funcionamento das novas linhas de produção. A aprovação ocorreu durante a 291ª Reunião Ordinária do CAS, realizada pela primeira vez por meio de videoconferência, em razão da emergência de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Jório Veiga, também fez uso da palavra durante a reunião e destacou que o Estado está mantendo a aprovação de projetos submetidos ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), ad referendum, para que não haja prejuízos de investimentos e que a lista de projetos aprovados será divulgada ainda nesta semana.

Destaques da pauta

Entre os destaques da pauta aprovada estão os projetos para produção de condicionadores de ar do tipo janela das empresas Gree Electric e Semp TCL, que preveem, respectivamente, investimentos de US$ 10.1 milhões e US$ 13.9 milhões e a geração de 128 e 40 empregos. O projeto da empresa Gree Electric, por sinal, tem previsão de exportação de 75% de sua produção, o que poderá agregar futuramente aos indicadores de vendas externas do PIM.

Outros destaques são os projetos de diversificação da empresa Magnum Indústria da Amazônia, visando à produção de relógios inteligentes (smartwatches), com investimento total de US$ 12.8 milhões e expectativa de geração de 30 empregos, e de diversificação da empresa Unicoba Energia, para produção de luminárias LEDs, com investimento de US$ 3.6 milhões e expectativa de geração de 31 empregos. Vale lembrar que o segmento de luminárias LEDs é um novo setor que está em implantação no PIM, graças à aprovação do Processo Produtivo Básico (PPB) ocorrida em fevereiro deste ano.

Videoconferência

Em seu pronunciamento, o superintendente Alfredo Menezes afirmou que a realização de uma reunião do CAS por videoconferência demonstra que, mesmo diante das adversidades, o trabalho continuará com o objetivo de trazer resultados positivos para a região.

Menezes destacou as ações que a Suframa vem desenvolvendo para o enfrentamento à calamidade pública da covid-19, inicialmente com uma portaria (nº 288/2020) que estabeleceu medidas de prevenção para enfrentamento da covid-19 no âmbito da Suframa, seguida por um conjunto de ações voltadas para as empresas industriais, tais como a priorização do internamento de alimentos, medicamentos e produtos de primeira necessidade em toda região de atuação; estabelecimento de procedimentos remotos para o acompanhamento de projetos industriais; prazo de 90 dias para quitação de débito com obrigação prevista na Lei de Informática; prorrogação do prazo para envio das informações que compõem os indicadores socioeconômicos, sem bloqueio de empresas; e, ainda, a portaria nº 320/2020, que possibilita o aporte de recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em projetos que gerem produtos, serviços ou processos que desenvolvam soluções de saúde pública para o enfrentamento da covid-19.

O secretário da Sepec, Carlos da Costa, iniciou sua fala propondo que a próxima reunião presencial do CAS seja realizada em Boa Vista (RR), como estava previsto no calendário aprovado no início do ano, antes da pandemia da Covid-19, o que foi acatado por unanimidade pelos conselheiros. “Ninguém esperava o que está acontecendo. Numa pesquisa que fizemos com empresários no início da pandemia, apenas 2% disseram que esperavam algum impacto. E é talvez a maior crise da história, certamente a mais abrupta, e extremamente dolorosa pelo seu impacto em vidas e sobre a nossa economia”, disse.