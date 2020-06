Carro em chamas assusta motoristas em rotatória de Manaus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - Um homem precisou abandonar o próprio carro após o veículo pegar fogo enquanto trafegava pela Avenida André Araújo, nas proximidades da rotatória do Coroado, em Manaus.

Segundo informações, o motorista conduzia o carro em chamas sem perceber. Um outro condutor, que passou por ele, avisou sobre o fogo e o carro foi abandonado, poucos minutos depois, ficou totalmente destruído.

O proprietário do carro afirma que não tem conhecimento sobre as possíveis causas do incêndio; disse ainda, que usava o veículo modelo Fiat Strada para trabalhar.

Ninguém ficou ferido.