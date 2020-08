Carregador de mercadorias desaparece após cair no rio no Porto de Manaus

Manaus/AM - O carregador de mercadorias Glauber da Silva dos Santos, 33, desapareceu após cair no rio, na tarde deste domingo (5), no Porto de Manaus. As buscas pelo corpo já estão sendo feitas.

O homem trabalhava em um barco chamado de ‘Amanda Letícia’ quando o acidente ocorreu. De acordo com a irmã, testemunhas relataram que a vítima foi tentar recuperar umas caixas que teriam caído no rio após um forte banzeiro atingir a embarcação.

O carregador que não estava com nenhum equipamento de segurança, conforme relatou a irmã, conseguiu recuperar uma caixa, mas ao tentar pegar as demais acabou se afastando do barco. Os outros trabalhadores teriam tentado ajudar porém sem sucesso.

O corpo da vítima afundou e ele não foi mais visto. As buscas estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos.