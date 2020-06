Carne de animais silvestres são apreendidas em embarcação no Amazonas

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - Uma embarcação com o nome ‘Protegida por Cristo’ foi apreendida com arma de fogo e munições madrugada deste domingo (28), nas proximidades do Furo do Paracuuba, no Rio Negro. A ação fez parte da Operação Hórus da Polícia Militar do Amazonas integrada do BPAM e CIPCÃES.

Após a revista foi encontrado em um dos camarotes uma espingarda Cal. 12 com 07 Munições intactas, 03 munições Cal. 16 intactas e 02 Munições Intactas Cal. 28.

Em uma segunda embarcação chamada de ’A Nunes’, oriunda de Tefé, foram encontrados animais silvestres abatidos (pássaros - 01 Mutum e 02 Araras), bem como pescado da espécie Pirarucu.

Devido aos fatos, o dono da Arma de Fogo que estava na primeira embarcação citada e mais 03 indivíduos identificados como responsáveis pelos animais silvestres abatidos, encontrados na embarcação "A. Nunes", receberam voz de prisão e foram apresentados no 1o DIP, para os procedimentos legais cabíveis.