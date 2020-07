Carla Pollake diz não receber dinheiro do governo do Amazonas, mas CPI mostra prova

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - A depoente da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta segunda-feira, dia 6, é a consultora de mídias Carla Pollake da Silva, citada por dois depoentes anteriormente na CPI. Em questionamentos iniciais, ela falou que conheceu o governador Wilson Lima ainda em seu programa de TV, o Alô Amazonas.

Durante depoimento, a CPI da Saúde apresentou um cartão de visita com a logomarca do governo do Amazonas em nome de Carla Pollake, com o cargo de consultora, mesmo que durante todo o depoimento ela tenha dito que não tem participação no governo estadual. Segundo disse, prestava consultoria grátis a Wilson Lima, que é seu amigo desde os tempos da TV Record/A Crítica, por volta de 2013.

Sobre a reunião onde ela teria apresentado a secretária Simone Papaiz à equipe de saúde, Carla Pollake disse que foi um pedido pessoal do governador Wilson Lima, naquele momento, já que ele teria que ausentar. A reunião, conforme Carla, durou cerca de 10 minutos e aconteceu na véspera da posse da secretária, a qual conforme Carla, lhe era desconhecida então.