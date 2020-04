Cáritas de Manaus recebe recursos para ajudar moradores de rua

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - A Cáritas Arquidiocesana de Manaus foi beneficiada com o valor de R$ 325 mil por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – AM e RR (TRT11), que atendeu a pedido do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região (MPT11). De acordo com juiz do trabalho substituto Daniel Carvalho Martins, os recursos devem ser aplicado para dar suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Desse valor, R$ 150 mil será utilizado para a aquisição de artigos de higiene pessoal e alimentos não-perecíveis e R$ 175 mil será destinado ao pagamento de aluguel social a 300 famílias (migrantes e nacionais) pelo prazo de três meses. A destinação visa apoiar a Pastoral do Migrante a Pastoral do Povo de Rua, que prestam assistência aos migrantes e pessoas em situação de rua, vendedores ambulantes e suas famílias, catadores de materiais recicláveis e outros grupos vulneráveis atendidos pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus, neste período de pandemia do covid-19.

Ao todo, a Justiça do Trabalho, em todo o Brasil, já destinou cerca de R$ 82 milhões para implementação de ações sociais e de saúde pública no enfrentamento ao Novo Coronavírus (covid-19). Grande parte desse valor atende a pedidos de recursos financeiros do Ministério Público do Trabalho (MPT) e é oriundo de condenações em ações civis públicas e de execução de termos de ajustamento de condutas (TACs). Os dados foram apurados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Os tribunais regionais do trabalho (TRTs) e as varas do trabalho de todo o País estão empenhados em unir esforços no sentido de evitar a propagação do vírus e destinar verbas para atender à situação emergencial.