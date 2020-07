Aeroporto de Carauari volta a receber voos vindos de Manaus; Saiba quando

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - A VOEPASS Linhas Aéreas retoma os voos ligando Manaus a Carauari a partir deste sábado, dia 04. Serão dois voos semanais: às quartas-feiras e sábados, ambos às 11h30 com retorno nos mesmos dias, às 14h05 (horário de Brasília).

A companhia reforça que todas as recomendações da ANAC, ANVISA e das autoridades mundiais de saúde serão seguidas como reforço especial de limpeza e sanitização das aeronaves incluindo cabine dos pilotos, poltronas, banheiros, saídas de ar condicionado, botões de acionamento de luzes e de reclinar das poltronas, corrimão de escadas, maçanetas e outros. Para estes procedimentos serão usados álcool em gel e desinfetantes de padrão hospitalar para a ação.

Embarque reforçado

Por exigência da Prefeitura Municipal de Carauari, todos os passageiros saindo de Manaus com destino à cidade deverão ser submetidos ao teste de Covid -19 no dia anterior da data de seu voo e apresentar resultado negativo para o novo Coronavírus.

Como ação social para facilitar o acesso à cidade, o custo do exame será parcialmente subsidiado pela Prefeitura. O valor do teste que seria de R$180, terá uma cobrança de R$80 por passageiro e o pagamento deverá ser feito diretamente para a Clínica. O convênio da Prefeitura é com a Clínica Perfil Saúde, que fica localizada na Av. Leonardo Malcher, 860 no Centro de Manaus. Para marcar o exame, o passageiro deve agendar seu horário pelo telefone (92) 9462-0201 ou e-mail perfilsaude.agendamento@gmail.com, informando a data de seu voo para Carauari com a companhia aérea.