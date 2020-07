Canteiro central da avenida São Jorge é retirado e serviços da intervenção viária avançam

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - As obras para implantação de uma nova intervenção viária na avenida São Jorge, na área de acesso ao bairro Compensa, zona Oeste, estão avançando. Os serviços realizados pela Prefeitura de Manaus entraram na fase de recapeamento. Os trabalhos estão sendo executados para tornar o trecho da via em mão única, no sentido Centro/bairro. A expectativa é de que as mudanças no trânsito sejam efetivadas até o final deste mês.

Segundo o diretor de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues, já foram retirados os canteiros centrais da via e, agora, os trabalhos se concentram no recapeamento nas duas faixas. “Estamos fazendo a aplicação da camada asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente para garantir durabilidade no serviço. Mais de 280 toneladas de asfalto estão sendo usadas para recapear esse trecho de 300 metros”, destacou.

Com a mudança, a avenida São Jorge, no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, funcionará em mão única, no sentido Centro/bairro. O fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge. Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos serão removidos, no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a melhoria. Vale destacar que as alterações só estarão vigentes após a retirada total do canteiro central e implantação da sinalização. Agentes de trânsito estarão presentes para fazer a orientação no local.

Sinalização

A nova intervenção viária está recebendo sinalização de trânsito horizontal, vertical e semafórica. O trabalho foi iniciado na madrugada desta terça-feira, 21/7, com a demarcação das linhas e implantação de placas, que vão ordenar o novo sentido do trânsito no local.

Foram implantadas placas de proibição de estacionamento na avenida Padre Agostinho Caballero Martín (conhecida como estrada da Compensa), no trecho entre as avenidas Ipase e São Jorge. Há também placas indicando velocidade máxima de 40 quilômetros por hora na área do retorno.

Linhas de bordo e de canalização já estão traçadas para orientar o condutor no ordenamento do tráfego em mão única nos trechos das avenidas São Jorge e Ipase. Os trabalhos de sinalização prosseguem nesta semana.