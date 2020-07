Campi do Ifam recebem novos veículos e equipamentos

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - Na manhã desta sexta-feira dia 17 de julho, aconteceu no prédio da reitoria do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) a solenidade de entrega de veículos e equipamentos aos Campi do IFAM, estavam presentes na solenidade os diretores gerais, Edison Valente, Campus Manaus Centro, Jaime Cavalcante, Campus Manaus Zona Leste, Nivaldo Rodrigues, Campus Manaus Distrito Industrial, Jackson Pantoja, Campus Presidente Figueiredo, Jorge Nunes, Campus Avançado de Iranduba, Rosenberg, Campus Avançado de Boca do Acre, além dos pró-reitores de Ensino Lívia Camurça Lima, Pesquisa José Pinheiro e Desenvolvimento Institucional Carlos Tiago Garantizado.

Foram entregues duas caminhonetes, uma ao Campus Avançado Boca do Acre e outra ao Campus Avançado de Iranduba, além das caminhonetes foram entres três vans Sprinter com capacidade para 16 lugares, uma os veículos foram entregues ao Campus Manaus Centro, Campus Manaus Zona Leste e a reitoria do Ifam.

Além dos veículos forma entregues equipamentos de prestação de primeiros socorros aos Campis, tais como: macas de primeiros socorros, ventiladores mecânicos, cadeiras de rodas, talas para imobilização e desfibriladores, além de equipamentos de proteção individual (EPI`s) botas e coletes.

Para o diretor geral do Campus Manaus Centro Professor Edison Valente, essa entrega vai beneficiar grandemente o Campus além de toda a comunidade acadêmica “estas aquisições certamente são fruto de muito trabalho e empenho, toda a sociedade sai ganhando com isso pois poderemos continuar com nossa missão que é, proporcionar educação pública e de qualidade a quem precisa” disse.