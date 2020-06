Campanha vai vacinar pessoas acima dos 60 anos contra gripe nesta segunda-feira em Manaus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Com foco para imunização de pessoas com idade acima dos 60 anos, a campanha ‘Junho Violeta’ realiza a vacinação, nesta segunda-feira (15), em uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Delegacia do Idoso. A ação faz parte do cronograma do mês de combate à violência contra a pessoa idosa.

A vacinação acontecerá no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), localizado na rua do Comércio, bairro Parque 10, zona centro-sul (ao lado da Delegacia do Idoso). Uma tenda funcionará das 9h às 12h, atendendo idosos que procurarem a imunização contra a gripe, bastando levar um documento de identificação com foto.

De acordo com a secretária executiva dos Direitos da Pessoa Idosa, da Sejusc, Franciane Alves, a vacinação é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Manaus neste mês voltado para a pauta do idoso. Ela afirma que todos os procedimentos de segurança serão executados durante a campanha de vacinação, principalmente para evitar aglomerações e eliminar os riscos de contaminação.