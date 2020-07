Campanha faz coleta de frascos para armazenar leite humano

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Como parte das ações da Semana de Amamentação e do Agosto Dourado, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) lançou a campanha Doe um Frasco de Amor para arrecadação de potes de vidro para o Banco de Leite Humano (BLH) do Estado.

Os frascos serão utilizados para o armazenamento de leite materno do BLH, que atende crianças prematuras de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas. Em 2019, o Banco de Leite do Estado atendeu mais de 4,8 mil bebês prematuros por meio de 1,9 mil litros de leite distribuídos.

Para o melhor armazenamento e esterilização, os potes doados devem ser de vidro e com tampa plástica rosqueável, no estilo dos recipientes de café solúvel. Além do armazenamento, os frascos são utilizados para pasteurização e distribuição do leite seguindo as normas de segurança dos órgãos de vigilância sanitária.