Campanha do cartão Passafácil aumenta em 315% emissão em Manaus

Manaus/AM – De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), entre os dias 23 de abril e 5 de maio, foram emitidos 7,8 mil cartões PassaFácil, nas modalidades vale transporte e cartão cidadão. Esse número representa incremento de 315%, comparado ao período anterior da campanha de incentivo ao uso do cartão.

Dos 7.818 cartões emitidos, 3.853 foram primeira via e 3.966 segunda via. “A campanha foi um sucesso. Nosso objetivo é continuar sensibilizando a população quanto aos benefícios do cartão PassaFácil, ainda mais neste momento de pandemia, em que pode ocorrer a transmissão de vírus por meio de cédulas e moedas”, ressaltou o presidente do Sinetram em exercício, Marco Aurélio Feitosa.

A primeira via do cartão PassaFácil permanece gratuita e para solicitar basta se dirigir à sede do Sinetram (ao lado do T1) ou a um dos terminais de integração (T3, T4 e T5), apresentar o RG e CPF que o cartão é emitido na hora. Para solicitar a segunda ou demais vias, é necessário seguir os mesmos procedimentos e pagar taxa de R$ 15.