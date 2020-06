Campanha arrecada EPIs para coveiros de cemitério em Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Trabalhadores do cemitério municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital, receberam 50 viseiras para compor os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que os servidores já utilizam durante a pandemia. As doações foram feitas pela empresa Sony Brasil, instalada na Zona Franca de Manaus que aderiu à campanha Manaus Solidária.

As peças foram produzidas por alguns colaboradores, durante o horário do almoço, com materiais que seriam descartados. Na produção dos equipamentos, foram utilizadas folhas de LCD, fórmica e, para dar mais conforto durante a utilização, esponjas que eram utilizadas dentro dos alto-falantes de modelos de som antigos. Todos os materiais seriam descartados e foram reutilizados.

As doações para a campanha #ManausSolidária podem ser feitas no drive-thru montado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h. A campanha arrecada a doação de bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social; produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ainda recursos financeiros para serem aplicados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, zona Norte.