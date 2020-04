Campanha arrecada doações para pessoas em situação de rua em Manaus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - O Serviço de Abordagem Social Girassol, vinculado ao Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), lançou uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal, roupas usadas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para serem utilizados nas ações do projeto “Amor em Movimento”, que atende pessoas em situação de rua com alimentação, banho e doações.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o projeto tem levado orientação sobre cuidados com a higiene e práticas de prevenção para a população em situação de rua no Centro da capital.

A próxima ação ocorrerá no dia 9 de maio, em local ainda a ser definido. A iniciativa disponibiliza um trailer para que as pessoas atendidas possam tomar banho. Também são distribuídos kits de higiene pessoal, roupas e café da manhã.

Podem ser doados principalmente de produtos de higiene como sabonete, xampu, condicionador, escova de dente, creme dental e toalha de banho, além de calçados e roupas masculinas usadas nos tamanhos M, G e GG.

A campanha também visa arrecadar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como aventais descartáveis, luvas de procedimentos, máscaras cirúrgicas, protetores faciais, toucas, entre outros, para serem usados pela equipe que realiza o atendimento ao público.

Os interessados podem entregar as doações na sede do Nacer, localizada na Rua 35, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10, ou fazer uma contribuição financeira por meio de depósito no banco Bradesco, agência 1999, conta corrente 68758-8, CNPJ 01.553.780/0001-60. Mais informações através do telefones: (92) 9326-6222 ou (92) 99390-0331.