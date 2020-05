Câmara Municipal de Manaus aprova auxílio para artistas populares

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM – A proposta do presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Gedeão Amorim (MDB), que pede à Prefeitura de Manaus a criação do programa de assistência financeira para os artistas populares da cidade de Manaus, foi aprovada em plenário essa semana.

O parlamentar protocolou a Indicação nº 171/2020 nesta semana, depois de ter feito um mapeamento junto aos artistas, técnicos, produtores, coletivos, conselheiros e gestores municipais sobre as necessidades dos artistas amazonenses nesse momento de pandemia.

“Buscamos garantir recursos para os artistas e profissionais da área cultural de Manaus, com a concessão de um auxílio financeiro, no valor de R$ 600, a ser pago durante o período de pandemia do novo coronavírus”, explica Gedeão Amorim.