Câmara Municipal de Manaus agora integra comitê de combate à covid-19

Manaus/AM – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) passou a integrar o comitê interinstitucional para acompanhamento das ações e medidas adotadas pelo poder público no combate e controle do novo coronavírus no Amazonas. A nova instância foi criada no último dia 20, com a missão de fiscalizar e controlar tais as ações, por meio de um trabalho conjunto feito pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), os Tribunais de Contas (TCE-AM) e de Justiça do Amazonas (TJAM), a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) e o Ministério Público Federal (MPF).

Após participar da segunda reunião, realizada de forma remota na quinta-feira (30), o presidente Joelson Silva (Patriotas) enalteceu a importância do comitê e fez questão de destacar o trabalho que já é realizado pela Câmara, no sentido de aprovar matérias relevantes e cobrar resultados das autoridades, sobre o que vem sendo feito, principalmente nas questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia provocada pela covid-19.

“Esta segunda reunião teve caráter reservado e o resultado do que foi discutido deverá ser conhecido mais adiante. No momento, a preocupação do comitê é não perder o foco, diante da situação de pandemia”, destacou o chefe do Legislativo municipal.

Desde o dia 18 de março, a Câmara tem feito reuniões plenárias remotas e aprovado matérias contra a propagação da doença. Joelson Silva diz que a casa tem conseguido fazer a interação entre os parlamentares e a população, por meio de uma divulgação ampla nas TV e Rádio Câmara, nas mídias sociais e utilizando o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), que é uma ferramenta disponibilizada de forma gratuita pela parceria com o Senado Federal.

“Estamos todos imbuídos num só propósito, que é ajudar pessoas e salvar vidas. A Câmara se junta aos demais poderes com essa missão. Cada instituição tem feito a sua parte e, juntos, somos mais fortes”, enfatizou o presidente da CMM.