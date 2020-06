Câmara de Manaus vota suspensão do recesso do meio do ano nesta segunda

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - A sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta segunda-feira (15/6) vai começar com a pauta da reunião ordinária. De acordo com o presidente da casa legislativa, vereador Joelson Silva (Patriota), muitos projetos já receberam parecer das Comissões Técnicas e precisam passar pela aprovação do plenário.

"Temos uma grande quantidade de matérias que precisam ser votadas e por isso vamos inverter a pauta para que possamos dar o nosso parecer quanto às propostas apresentadas pelos vereadores", explica o parlamentar.

Muitos projetos estão relacionados ao coronavírus, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela doença e garantir a saúde da população.

Também estará na pauta, o projeto de resolução da Mesa Diretora que suspende o recesso do meio de ano. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e tem o apoio de todos os parlamentares. "Entendemos que não podemos parar neste momento, estamos enfrentando uma pandemia que trouxe muitos problemas na área da saúde e na economia, e, portanto, precisamos estar empenhados em propor meios que venham a diminuir este impacto negativo na nossa cidade", enfatiza Joelson Silva.

Na justificativa, o projeto de resolução, traz uma breve explicação sobre a Covid-19 e o quanto a doença trouxe impactos nas áreas econômica, sicial e na saúde.