Calendário de cursos do mês de julho da Escola de Contas do TCE é divulgado

Manaus/AM - A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou, nesta quinta-feira (2), o calendário de cursos do mês de julho. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do portal da ECP no link https://moodle.tce.am.gov.br/.

Os cursos ocorrerão virtualmente pela plataforma Google Meet. Os alunos que se inscreverem e participarem do evento terão os certificados disponibilizados pela ECP no Moodle do TCE-AM

Inicia na terça-feira (14) e segue até sexta-feira (17) o curso “Matriz de Planejamento”, ministrado pela especialista em controle interno e externo, Lúcia Magalhães. O curso será ministrado de 15h às 17h.