Cabo da PM é ferido ao ser atingido por linha de papagaio com cerol em Manaus

Manaus/AM - O cabo da Polícia Militar do Amazonas, K. Nogueira, ficou com uma das mãos e o pescoço ferido ao ser atingido por uma linha de cerol na tarde desta quinta-feira (18), ao trafegar por uma avenida movimentada de Manaus.

Em sua rede social, o PM contou que por pouco não aconteceu uma tragédia. Ele estava trafegando de moto com a esposa subindo o viaduto do Coroado, quando sentiu a linha no pescoço. De imediato, o militar colocou a mãe para tirar a linha e evitar um corte maior na região, o que poderia levar a morte.

Durante a parada na moto, ele quase sofre um acidente ao parar a moto na frente de um carro. A reação imediata, segundo ele, salvou sua vida.

Nogueira relatou que percebeu que eram adultos os responsáveis de estar soltando papagaio em locais inapropriados.

Proibição

Soltar papagaio é considerado patrimônio cultural e imaterial em Manaus, mas deve obedecer a algumas regras. Desde março de 2015, é proibida a venda e o uso de cerol para linha de empinar pipa (papagaio de papel) em Manaus, conforme a Lei 1.968/2015.