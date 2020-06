Buzinaço e oração marcam o encerramento de carreata bolsonarista em Manaus

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Manaus/AM - O encerramento da carreata a favor de Bolsonaro e defesa da abertura total do comércio no Amazonas foi marcada por bunizaço e uma oração, no calçadão da Ponta Negra, na tarde desta domingo (14).

Segundo um dos manifestantes não há motivos para que alguns estabelecimentos continuem fechados. “Acreditamos sim que o comércio precisa continuar aberto. A economia salva-vidas. A gente não tem que fazer uma distinção de saúde e economia”, disse.

Manifestação Ponta Negra pic.twitter.com/XEHlk3THX3 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 14, 2020

Outra reivindicação do movimento é a investigação de corruptos que estão desviando o recurso do Governo Federal.

Cerca de 220 carros participaram do ato, de acordo com a polícia.

