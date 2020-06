Brasil supera Reino Unido e é o 2º país com maior número de mortos por Covid-19

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - O Brasil ultrapassou o Reino Unido nesse sábado (13), e assumiu a posição do segundo país com o maior número de mortos por Covid-19 no mundo. Até o momento, são 41.952 mortes registradas somando todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Os Estados Unidos continua com liderando os óbitos com o número de 114 mil e o Reino Unido registrava até ontem 41.566 vítimas fatais.

Ontem a Secretaria de Saúde do Amazonas divulgou que o Amazonas registrou a menor taxa de ocupação de leitos de UTI na capital (31%). Mesmo assim, os casos no interior avança de forma avassaladora e o número de 55.111 casos no estado é preocupante.