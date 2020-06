Braga sugere contagem paralela dos dados da pandemia do coronavírus

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou nesta segunda-feira (8) que a Comissão Mista Especial de Acompnhamento do Coronavírus usará os dados levantados pelos estados e municípios.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Eduardo Braga (MDB-AM) haviam sugerido que o Congresso Nacional fizesse uma contagem paralela dos dados da pandemia do coronavírus. A sugestão foi apresentada na forma de um requerimento durante a reunião de líderes desta segunda-feira.

Segundo Randolfe, a medida seria tomada independentemente das decisões do governo e conta com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Desde a semana passada, o governo é criticado pela forma como tem divulgado os dados relacionados ao número de infectadas pelo coronavírus e de mortes causadas pela pandemia de covid-19. Para Randolfe, o acesso à informação é um direito de todos e um dever do Estado.

O senador Eduardo Braga escreveu no Twitter que a proposta é uma resposta do Legislativo diante da “confusão gerada pelas mudanças na divulgação de dados por parte do Ministério da Saúde”. A contagem do Congresso, avalia Braga, pode garantir a divulgação de informações precisas à população. Na visão do senador, transparência é fundamental no enfrentamento da crise do covid-19 e “defendê-la é proteger a democracia”.

O requerimento foi apresentado em caráter de urgência. Pelo texto, seria formada uma comissão com quatro senadores e quatro deputados para “criar sistema paralelo de contagem de casos e óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus no Brasil e comparar com os dados oficiais divulgados pelo governo federal”. A ideia é reunir os números divulgados pelas secretarias de Saúde dos estados e anunciar o total consolidado. A informação é da Agência Senado.