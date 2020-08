BR-319 já tem empresa definida para fazer obras no 'trecho do meio'

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) anunciou, na noite de terça-feira (11/08), que o Governo Federal deu mais um passo rumo às obras de reparo e manutenção do “trecho do meio” da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A intervenção para melhorar o tráfego entre os quilômetros 250 e 655 da rodovia já teve a fase de licitação superada e, agora, foi celebrada a adjudicação da concorrência. Ou seja, foi atribuído o objeto da licitação ao vencedor da mesma.

“Teremos, ainda este ano, finalmente, o “trecho do meio” recuperado com laterita, piçarra, obras de drenagem, em melhores condições para enfrentarmos o inverno do ano que vem”, disse o senador, que foi informado do avanço pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Santos Filho.

Frentes

O Governo Federal tem atuado em diversas frentes para recuperar a BR-319 e, assim, garantir o transporte seguro de pessoas e mercadorias, reivindicação feita há anos por Eduardo junto ao Poder Executivo federal.

Em relação ao “trecho do meio”, são, pelo menos, duas ações. A primeira, já em andamento, diz respeito à manutenção e aos reparos necessários à extensão. A segunda, mais importante, é a pavimentação.

Essa iniciativa também avança e depende, agora, do aval do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Há mais de uma semana, técnicos do órgão analisam o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra para concederem o licenciamento ambiental.