Bombeiros resgatam cavalo que caiu dentro de poço no Amazonas

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Um cavalo foi resgatado na tarde desta terça-feira (14), no KM 5 da estrada de Iranduba no Amazonas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava retido dentro de uma fossa abandonada nas dependências da fazenda do mesmo. Chegando ao local foi constatado que o animal estava preso no fosso de 2 metros de profundidade.

Foi construído um sistema de ancoragem por meios de fortuna presente no local junto com o sistema de tração 3x1 estendido, sendo feito o içamento do animal sem alteração.