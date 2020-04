Bombeiros cria canal online para regularização das normas contra incêndio no Amazonas

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Novo canal online foi disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas para atender quem tiver processo para regularização de imóvel junto à Diretoria de Atividades Técnicas (DAT). O site também servirá para esclarecer dúvidas e enviar suas sugestões e reclamações por meio de um novo campo dentro do Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas (Sisgat).

O novo canal foi desenvolvido para que os usuários possam acompanhar seu processo de casa. Para acessar o novo campo, basta entrar no site www.cbm.am.gov.br, clicar no botão vermelho em destaque ‘Regularize-se já’, que o direcionará ao Sisgat. Em seguida é só clicar no ‘Fale Conosco’.

Além do ‘Fale Conosco’, o usuário também poderá fazer agora o “Acompanhamento On-Line do Projeto”, bem como anexar arquivos para análise. Para este último, basta fazer o login de usuário, preencher os dados de número do processo e o CPF ou CNPJ cadastrado, clicar no botão ‘+ novo arquivo’ e adicionar o arquivo desejado.