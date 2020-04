'Bolsonaro é aliado do vírus', diz Arthur Neto

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - Em entrevista ao colunista Josia de Souza, do Uol, neste domingo (12) o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou que "o presidente Bolsonaro é, hoje, o principal aliado do vírus". Com a declaração, Arthur entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã de Páscoa.

"Às vezes me dá até a impressão de que o Bolsonaro já deve ter tido, levemente, a doença. Está imunizado. E pode andar por onde quiser. Ele se esquece de que as pessoas que ele cumprimenta não estão imunizadas. Como ele tem influência no país, é sem dúvida um líder político, causa um grande espanto.", disse Arthur.

O prefeito acredita que Bolsonaro não enxerga os riscos que estão a sua volta e vai contra a união que deveria existir nesse momento difícil: "Se vem uma recessão, seguida de uma depressão econômica, será que haverá condições políticas e congressuais para Bolsonaro permanecer? Ele provoca todo mundo, não conta com a solidariedade de partido nenhum. Consegue brigar até com os amigos.", afirmou ele, que considera espantosas as convocações que o presidente faz para as pessoas saírem do isolamento. Segundo ele, essas convocações: "fortalecem o vírus, enfraquecem Manaus. O presidente Bolsonaro é, hoje, o principal aliado do vírus. Todos os que pensavam como ele no mundo mudaram de ideia. Líderes como Boris Johnson e Donald Trump voltaram atrás e se recolocaram na posição correta, reconhecendo a gravidade da pandemia. Bolsonaro insiste no erro. Ele poderia ter retroagido. Deveria ter sido mais humilde. Poderia pedir desculpas. Poderia ter feito qualquer coisa, menos insistir numa tese que já não é defendida por nenhum dirigente de país da importância do Brasil para cima.".

Segundo o prefeito, a adesão ao isolamento social chegou a superar os 70% na capital Amazonense, mas caiu drasticamente nos últimos dias, segundo ele "depois que o presidente começou a sair sucessivamente às ruas, numa campanha contra o isolamento.".

Em meio ao colapso do SUS no Amazonas, que também conta com hospitais particulares "bastante exauridos", a prefeitura de Manaus está criando um hospital de campanha cujas obras já estão estágio avançado de finalização. A previsão é de que até a semana que vem, os primeiros 50 leitos já sejam inaugurados.

Diante do caos trazido pelo novo coronavírus, Arthur sugeriu ao governador Wilson Lima que converta o isolamento social em quarentena, com uso de força policial para que as ruas se mantenham vazias: "essa é a minha ideia. Por isso a necessidade da parceria com o governador. Espero que ele aceite. Tenho dito a ele que nós temos duas alternativas diante dessa crise. Podemos optar pelo modelo desastroso ou pelo antipático. O desastroso seria empurrar o problema com a barriga, fingindo que não está vendo o que ocorre. Isso se aplica aos que querem abrir tudo, como se isso fosse produzir o milagre do crescimento econômico. O antipático é desagradável por um certo período. Mas depois passa, porque as pessoas vão perceber que a gente evitou um número maior de mortes. Tenho a impressão de que o governador será sensível a isso.." (...) "Estamos numa situação de guerra. É uma guerra atípica. O adversário não é visto. Mas é muito forte e atua com vigor. E mais: a Organização Mundial da Saúde já nos avisa que, se não derrotarmos esse adversário, ele poderá se recolher por uns anos e voltar reciclado e imbatível. Não quero deixar essa herança para os meus filhos e netos. É uma coisa dura. Mas necessária."

Sobre o argumento de Jair Bolsonaro de que é preciso retomar a atividade econômica, Arthur afirma: "O presidente desenhou uma equação econômica bisonha: quanto mais pessoas isoladas nós tivermos maior será o desemprego e a penúria. Mas é para atenuar esse risco que estão vindo as medidas compensatórias adotadas pelo ministro Paulo Guedes. Alega-se que quanto mais gente tivermos nas ruas mais rapidamente retomaremos o crescimento econômico. Isso é falso. Estamos há muitos anos patinando. Já não tínhamos crescimento antes do vírus. Estávamos empacados no nível de 1%. Costumo realçar o contrário: quanto mais nós aguentarmos o isolamento mais rapidamente nós deteremos o avanço do vírus. Mais vidas nós salvaremos. E mais mão de obra saudável nós teremos para lutar por um crescimento econômico verdadeiro.".

A íntegra da entrevista pode ser conferida na coluna de Josias de Souza deste domingo (12) no Uol.