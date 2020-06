Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O coronel Alfredo Menezes foi demitido da Superintendência da Zona Franca de Manaus, autarquia vinculada ao Ministério da Economia. A informação é do site O Antagonista.

Ainda de acordo com a publicação, ele será substituído pelo general Algacir Polsin, atual chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia.