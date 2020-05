Bolsonaro atende pedido de Wilson Lima e autoriza uso das Forças Armadas no Amazonas

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas no Amazonas, atendendo pedido do governador Wilson Lima. O despacho que atende a solicitação foi publicado no Diário Oficial da União.

Wilson enviou um Ofício nº 161/2020 com o pedido baseado no artigo 2º do Decreto Presidencial nº 10.341, de 6 de maio de 2020, que permite a autorização do emprego das Forças Armadas em caso de solicitação do governador de Estado pertencente a Amazônia Legal.

O decreto em questão tem como objetivo usar as Forças Armadas como Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, como o desmatamento ilegal e o combate a focos de incêndio na faixa de fronteira, em terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal.

Desmatamento

No último dia 21 deste mês, o governador Wilson Lima decretou situação de emergência ambiental no Amazonas, pelo prazo de 180 dias, com o objetivo de intensificar o combate ao desmatamento ilegal, às queimadas não autorizadas e outros crimes ambientais. Ele também anunciou que o Estado iria aderir à ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal.

“Nós identificamos, principalmente no sul do estado, um aumento no desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso eu estou decretando situação de emergência ambiental e também estou fazendo uma adesão à GLO que foi editada recentemente pelo presidente da República, aqui na Região Metropolitana e no sul do Amazonas, onde há maior atividade de desmatamento e também de queimadas nesse período do ano”, disse o governador quando anunciou a situação de emergência ambiental.