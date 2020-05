Boletim diário sobre coronavírus no Amazonas terá apenas casos confirmados

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM - O Amazonas registrou 1.648 novos casos, nesta quarta-feira (13), totalizando 15.816 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, alegou duplicidade entre os casos na contagem dos casos da Covid-19, e anunciou a suspensão dos casos notificados do boletim: “Na oportunidade, considerando a necessidade de eliminar duplicidades, os epidemiologistas da FVS indicam que, durante os próximos dias, a informação de casos notificados não será atualizada”, disse.

Agora, o boletim só trará os casos confirmados da doença.