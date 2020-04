Sem movimentação de pessoas, bicho-preguiça é flagrado ‘passeando’ na Ponta Negra

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Com a interdição temporária do Complexo Turístico Ponta Negra, em razão do isolamento social devido a pandemia do novo coronanavírus, causador da Covid-19, um ilustre morador de uma árvore do espaço turístico, um bicho-preguiça, aproveitou para passear no calçadão e, em seguida, retornar, calmamente, ao seu habitat.

Segundo o guarda municipal Adriano Gomes, que fez o registro em foto e vídeo, como a área encontra-se sem movimento, o filhote desceu das árvores. “Há um outro casal habitando o espaço. Estava quente no dia em que o filhote desceu em busca de outra árvore, mas ele acabou se perdendo e indo passear no calçadão”, contou o servidor, que presenciou a cena na última sexta-feira (24).

A Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, está com a praia interditada desde o dia 22.

Para reduzir ainda mais o fluxo de pessoas que buscam o local para fazer caminhadas e corridas, foram reduzidas e desligadas parte da iluminação pública. Com isso, a prefeitura reforça o pedido para que as pessoas evitem sair e realizar atividades esportivas em público, uma vez que estudos apontam que corridas e caminhadas podem espalhar o vírus num raio de até 10 metros. A prática de exercícios físicos deve ser feita em casa.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão atuando nos acessos ao complexo e balneário, orientando quem insiste em frequentar o local, sobre os riscos de aglomerações.

Com a interdição da Ponta Negra, a prefeitura determinou a suspensão de linhas que atendem ao complexo, durante os domingos, e a redução da frota nos demais dias da semana. As linhas que sofreram essas mudanças, são 120, 450, 678 e 641. Os usuários têm como opção para esta área da zona Oeste as linhas 126 e 003, que não estão interrompidas aos domingos.