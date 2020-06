Barreirinha contrata fornecimento de remédios para pacientes de covid-19

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Em Barreirinha, no Baixo Amazonas, o prefeito Glênio José Marques Seixas enfrenta a pandemia de coronavírus e contrata empresa para fornecer medicamentos e tratar pacientes acometidos da doença.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Barreirinha/AM publicou extrato do processo de dispensa de licitação que contratou a empresa Ultrafarma Comércio de Farmacêuticos para fornecer os remédios a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barreirinha/AM. O valor do contrato é de R$ 195,93 mil.