Bares e botecos de Manaus são fechados por aglomerações e falta de licença sanitária

Manaus/AM - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) interditou nove bares e botecos em diferentes bairros de Manaus, entre a noite de sexta-feira (24) e madrugada deste sábado (25). Os estabelecimentos foram flagrados descumprindo decreto governamental com medidas para prevenção e combate ao novo coronavírus e retomada da economia.

Dos nove estabelecimentos interditados, seis eram bares e botecos que estavam funcionando apenas como bar e sem licença sanitária. Em três deles, também havia aglomeração, colocando em risco a saúde das pessoas. Pelo Decreto 42.460, os bares podem funcionar até a meia-noite, apenas na modalidade restaurante, obedecendo às restrições impostas.

Coordenador da CIF neste fim de semana, o major Marco Antônio Gama explicou o funcionamento da ação. “A Central de Fiscalização, neste final de semana, contou com a participação de diversos órgãos que foram divididos em equipes. O objetivo agora, além do que fazia antes da pandemia, é fiscalizar o preconizado no decreto governamental contra a Covid-19. Foram autuados diversos estabelecimentos que não estavam cumprindo o distanciamento social, com funcionários sem máscaras atendendo os clientes, e outros”, disse.

Participaram da ação órgãos estaduais e municipais como a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Defesa Civil, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), entre outros.