Bandidos invadem e roubam equipamentos de música de igreja em Manaus

Manaus/AM - A igreja da comunidade Maria Auxíliadora, situada na rua rua Dimiti, bairro São Jose 3, na zona Leste de Manaus, foi alvo de assaltantes na madrugada desta quinta-feira (23).

De acordo com membros da igreja, os bandidos entram no local e roubaram todos os equipamentos de música e dinheiro do dizímo do local. Essa seria a 20ª vez que a paróquia é assaltada.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado mas nenhum dos bandidos foi capturado.