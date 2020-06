Bancos vão ser credenciados para receber taxas do Detran Amazonas

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Nos próximos dias, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai abrir edital para credenciamento de novas instituições bancárias. Isso irá permitir que as taxas do órgão, que hoje são pagas apenas no Bradesco, também possam ser pagas em outros bancos.

O usuário será o maior beneficiado com a chegada de novos bancos. Isso vai dar a ele mais opções o pagamento dos boletos do Detran-AM, que poderá ser feito por meio diversos canais de atendimento, como internet banking, aplicativos e um número maior de caixas eletrônicos.

A mudança automaticamente vai diminuir o fluxo de pessoas, muitas das quais ficam na sede do órgão após o atendimento, somente para utilizar a agência bancária instalada dentro do Detran.

Os detalhes sobre o credenciamento serão divulgados nos próximos dias, com a publicação de edital público no Diário Oficial do Estado.