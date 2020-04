Azul anuncia novos voos para envio de medicamentos ao interior do Amazonas

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - A Azul Linhas Aéreas anunciou que vai começar a operação de voos para os municípios de Parintins e Maués, no interior do Amazonas, com o objetivo de enviar medicamentos neste período de pandemia do novo coronavírus.

Os voos vão sair de Manaus para esses municípios, de acordo com comunicado da empresa divulgado nesta terça-feira (14). A Azul informou que os pequenos voos serão realizados pela TwoFlex, companhia aérea que faz parte da rede.