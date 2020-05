Em meio à pandemia, avenidas na zona Leste de Manaus registram trânsito intenso neste sábado

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - As avenidas Camapuã e Autaz Mirim na zona Leste de Manaus registraram trânsito intenso na tarde deste sábado (9), mesmo em período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. O maior fluxo de veículos foi verificado próximo a Bola do Produtor e do Terminal 4 (T4).

Veja mais fotos:

Fotos: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

