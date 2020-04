Auxílio emergencial faz dezenas de pessoas dormirem na fila de banco em Manaus

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - No início da noite desta segunda-feira (13), cerca de 50 pessoas já estavam em frente da Caixa Econômica Federal da unidade da avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus..

Segundo informações, os primeiros da fila chegaram ainda pela manhã; algumas pessoas que não conseguiram ficha já ficaram aguardando o atendimento pra esta terça-feira (14).

A polícia esteve no local para evitar a aglomeração.

Recebem hoje:

- Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e não têm conta nesses bancos.

Em 5 cinco dias úteis, após inscrição pelo aplicativo

- Trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único e que devem se inscrever pelo aplicativo lançado pela Caixa.

Últimos 10 dias úteis de abril

- Beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário regular do programa nos últimos 10 dias úteis do mês.