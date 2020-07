Autorizadas a funcionar, 30% das escolas particulares de Manaus não reabrem

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - Autorizadas a funcionar, 70% das escolas particulares de Manaus, no Amazonas, retomaram as atividades presenciais nessa segunda-feira. A volta das aulas nessas unidades ocorreu após o governo constatar queda na taxa de letalidade de covid-19 no Estado. Em abril estava em 8,9%, e no último sábado caiu para 3,4%.

A retomada das aulas está inserida no quarto ciclo de reabertura de atividades no Amazonas. Nesta fase, creches, escolas e universidades da rede privada de ensino já podem ter aulas presenciais.

A presidente do Sinepe, Sindicato dos estabelecimentos de Ensino Privado Do Amazonas, Elaine Saldanha, avalia que o retorno está sendo tranquilo por causa de medidas como a divisão de horários e o número de alunos.

As escolas de ensino fundamental e médio estão funcionando em regime híbrido, com parte dos alunos em sala de aula e outra acompanhando à distância.

Segundo a presidente do Sinepe, cerca de 30% das escolas optaram por não reiniciar as atividades presenciais. Elaine Saldanha explica que a decisão é de cada estabelecimento.

As faculdades particulares só voltam dia 3 de agosto. Já as aulas na rede pública de ensino ainda não têm data para retorno. Mas Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, afirma que os gestores das escolas já estão convocando os empregados.