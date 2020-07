Autazes atinge mil casos de Covid-19; interior chega a 46.088 infectados

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - O interior do Amazonas chegou a 46.088 casos de Covid-19, nesta sexta-feira (3), de acordo com o boletim da FVS. O número de mortos é de 1.061.

Além da capital, 60 municípios têm casos confirmados: Coari (4.205); Manacapuru (3.161); Tefé (2.841); São Gabriel da Cachoeira (2.802); Parintins (2.638); Itacoatiara (1.580); Benjamin Constant (1.462); Tabatinga (1.469); Iranduba (1.253); Presidente Figueiredo (1.123); Barcelos (1.198); Maués (1.021); Alvarães (1.019); Santo Antônio do Içá (1.005); Autazes (1.003); Careiro Castanho (927); Humaitá (901); Tapauá (733); Barreirinha (674); São Paulo de Olivença (659); Rio Preto da Eva (658); Boca do Acre (652); Lábrea (590); Fonte Boa (588); Anori (571); Nova Olinda do Norte (552); Atalaia do Norte (535); Uarini (543); Carauari (536); Itapiranga (522); Eirunepé (530); Pauini (488); Tonantins (481); Guajará (455); Beruri (449); Borba (446); Novo Aripuanã (437); Urucurituba (433); Amaturá (431); Santa Isabel do Rio Negro (409); Urucará (368); Itamarati (363); Anamã (297); Manaquiri (283); Japurá (274); Jutaí (264); São Sebastião do Uatumã (257); Juruá (237); Manicoré (234);

Boa Vista do Ramos (227); Novo Airão (226); Maraã (211); Silves (163); Nhamundá (155); Caapiranga (154); Codajás (153); Canutama (93); Careiro da Várzea (93); Apuí (51) e Ipixuna (5).

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.061. A lista inclui Manacapuru (128); Coari (87); Tefé (79); Parintins (79); Tabatinga (75); Itacoatiara (54); São Gabriel da Cachoeira (45); Iranduba (43); Maués (31); Autazes (32); Benjamin Constant (27); Barcelos (24); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (20); Santo Antônio do Içá (19); Humaitá (19); São Paulo de Olivença (18); Borba (18); Fonte Boa (16); Jutaí (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (14); Rio Preto da Eva (13); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (10); Boca do Acre (10); Novo Aripuanã (9); Amaturá (8); Uarini (8); Barreirinha (7); Lábrea (7); Beruri (6); Carauari (6); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Santa Isabel do Rio Negro (6); Manicoré (6); Nhamundá (5); Urucará (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4);Urucurituba (4); Tapauá (4); Codajás (3); Maraã (3); Atalaia do Norte (2); Boa Vista do Ramos (2); Itamarati (2); Guajará (1); Japurá (1) e São Sebastião do Uatumã (1).

Outros 95 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 82 estão em investigação epidemiológica e 13 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 447 foram descarta