Aumento de casos de Covid-19 em indígenas do Amazonas é repercutida no Jornal Nacional

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Cerca de 159 casos de Covid-19 foram registrados em indígenas do Amazonas. Conforme destacado na reportagem do Jornal Nacional desta segunda-feira (11), a maioria dos infectados está concentrado no Alto Solimões. O estado é o que mais registrou óbitos em comunidades indígenas do país, já são 12 no total.

A reportagem mostrou também as barreiras sanitárias montadas em 237 aldeias para conter a disseminação do vírus. O Amazonas é um dos maiores com incidência de morte pela doença, segundo o Ministério da Saúde.

O decreto de três dias de luto pelas vítimas da Covid19 e a obrigatoriedade de máscara nos ônibus foram alguns dos assuntos abordados.