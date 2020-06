Aumenta número de postos de vacinação contra influenza em Manaus

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus ampliou nesta segunda-feira (8), de 112 para 140, o número de postos para a imunização de rotina (adultos e crianças) e para as ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Além disso, o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que duas Unidades Móveis de Saúde sejam usadas para intensificar a imunização em áreas estratégicas, levando ainda consultas médicas, de enfermagem, odontológica e dispensação de medicamentos.

A lista com o endereço dos 140 postos de vacinação pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). Além de unidades de saúde, alguns postos estão instalados em locais estratégicos, como escolas, associações de moradores e o Parque Municipal do Idoso.

Influenza

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, iniciada no dia 23 de março em Manaus, segue até o dia 30 de junho com o objetivo de atender grupos considerados prioritários, o que envolve pessoas com maior risco para desenvolver complicações graves pelo vírus da influenza.

Fazem parte do público-alvo da campanha contra a influenza: crianças com idade de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos a partir de 60 anos, que foram imunizados nas residências e por meio da estratégia de drive-thru; pessoas com deficiência; gestantes; mães no pós-parto até 45 dias (puérperas); trabalhadores da saúde; professores; pessoas de 55 a 59 anos de idade; trabalhadores de transporte coletivo; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento na ativa; e caminhoneiros.

Vacinação dos professores

Os professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) têm até o final deste mês para garantir a vacinação contra a influenza. A terceira fase da campanha desse público-alvo iniciou no dia 18 de maio e encerrou na última sexta-feira, 5/6, mas foi prorrogada até dia 30 de junho, para atender a todos os educadores que ainda não conseguiram se vacinar.

Conforme dados da Semed, já foram vacinados 5.580 profissionais. A programação é realizada em unidades da Semsa, em escolas municipais e nas Divisões Distritais Zonais (DDZs), que elaboram um calendário específico para atender os educadores da rede municipal.

A programação das DDZs para o atendimento aos professores, com exceção da rural, que ainda vai definir o dia e horário, acontece conforme a tabela em anexo.