Aula em Casa: Secretarias disponibilizam materiais a estudantes com deficiência

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - As secretarias de Estado de Educação e Desporto e Municipal de Educação (Semed-Manaus) disponibilizaram materiais pedagógicos complementares e suplementares destinados aos alunos do projeto “Aula em Casa”. O material de apoio está disponível no site sabermais.am.gov.br.

A ação tem objetivo de disponibilizar aos pais, responsáveis, professores, equipe pedagógica e comunidade em geral, acesso a diferentes recursos que viabilizem o regime especial de aulas não presenciais a todos os alunos das redes estadual e municipal do Amazonas, sejam eles público-alvo da Educação Especial ou não.

Entre os itens disponíveis no Saber+, estão: recursos para Língua Portuguesa e Matemática, leituras complementares e outros materiais (psicomotor, rotina e demais componentes curriculares). Além deles, a plataforma on-line possui uma série de outras funcionalidades, cujo objetivo é fazer com que os estudantes pratiquem e reforcem os conteúdos transmitidos pelo projeto “Aula em Casa”.

De acordo com a responsável pela Coordenação da Educação Especial da Secretaria de Educação, Sabrina Prado, os materiais serão carregados periodicamente no Saber+. “Quinzenalmente, estaremos inserido novos materiais para que possamos intensificar e redirecionar atividades voltadas para o nosso público-alvo da Educação Especial e Inclusiva”, afirmou Sabrina Prado.