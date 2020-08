Aula em Casa amplia oferta de conteúdo educativo às sextas-feiras

Manaus/AM - Os alunos da rede pública estadual do Amazonas contarão com nova programação educativa, a partir de sexta-feira (07/08), na grade do Aula em Casa. Todas as sextas-feiras, sempre às 8h, nos canais 2.2, 2.3 e 2.4 da TV Encontro das Águas, estarão disponíveis conteúdos do projeto Vamos Aprender. Além das transmissões por TV aberta, a novidade poderá ser conferida também na plataforma Saber+, no link www.sabermais.am.gov.br.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e o Projeto, desenvolvido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) com apoio das fundações Lemann e Roberto Marinho, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) e da Unesco. A ação visa minimizar os impactos da pandemia na educação pública do Amazonas, oferecendo aos estudantes alternativas de aprendizagem não-presencial.

O Aula em Casa foi essencial para darmos continuidade ao ano letivo de 2020, durante o período de isolamento social. Agora, com a proximidade da volta às aulas presenciais, em Manaus, ele será ainda mais importante. Por isso, é essencial que tenhamos, aliados ao trabalho pedagógico desenvolvido pela secretaria, conteúdos de extrema qualidade para transmitirmos aos alunos, como é o caso da programação educativa do Vamos Aprender. Estamos ansiosos para lançarmos essa parceria, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.